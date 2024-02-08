В Петербурге предотвратили теракт

По данным информационного ресурса, на территории предприятия нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) с 1,7 кг взрывчатки.

Подозрительный полиэтиленовый пакет с «тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой» обнаружили на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов. Заложенное устройство находилось «рядом со складским помещением». Выяснилось, что это «тетрил — мощное взрывчатое вещество». В СВУ его было «более 1,7 кг».

Полиция выясняет, кто пронёс опасный пакет на территорию завода. Предприятие является одним из крупнейших в России по производству вторичных алюминиевых сплавов из переработанных банок.