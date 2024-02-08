В США назвали еще одну причину увольнения Залужного

Разногласия президента Украины Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, уволенным 8 февраля, были в том числе связаны с желанием главы государства видеть «более смелый военный план», сообщили источники агентства Bloomberg, близкие к военному руководству Украины.

Вместо Валерия Залужного главкомом ВСУ был назначен Александр Сырский, который ранее руководил Сухопутными войсками армии Украины. Один из собеседников Bloomberg сообщил, что Залужный участвовал в выборе нового главкома. Но Александр Сырский, отмечает агентство, не пользуется таким доверием в рядах ВСУ. В отличие от Залужного он говорит на украинском с акцентом, поскольку вырос в России. При этом его считают более безжалостным, чем предшественника, отмечает Bloomberg.

Несколько западных чиновников, которые регулярно контактируют с Владимиром Зеленским, рассказали агентству, что победа остается единственным исходом, который поддержит украинский президент.

Bloomberg отмечает, что в Офисе президента Украины по мере приближения третьего года войны понимают: посыл президента США Джо Байдена со «столько, сколько вам нужно» сменился на «столько, сколько мы сможем», а возвращение Дональда Трампа к власти будет означать резкое урезание поддержки со стороны США.