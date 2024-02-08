Партия осужденного Имрана Хана лидирует на всеобщих выборах

Это следует из предварительных результатов подсчета голосов. Сама партия не участвовала в выборах, Хан не был к ним допущен и приговорен к нескольким тюремным срокам.

128,5 миллиона избирателей выбирали членов нижней палаты парламента Пакистана и региональных законодательных собраний четырех провинций. 265 депутатов нижней палаты избирались напрямую, в зависимости от набранных голосов распределятся еще 60 кресел, зарезервированных для женщин и 10 для религиозных меньшинств. Голосование еще за один мандат отложено.

Независимые депутаты, поддерживаемые Пакистанским движением за справедливость (PTI), партией Имрана Хана, получили 90 мест, Пакистанская мусульманская лига-Наваз (PML-N) во главе с бывшим премьер-министром Навазом Шарифом - 62 места, Пакистанская народная партия (PPP) во главе с Билавалом Бхутто Зардари - 50 мест. Согласно предварительным результатам, PTI лидирует на выборах в Национальную ассамблею.

Партии Имрана Хана запретили использовать логотип в бюллетенях, что важно для привлечения голосов неграмотных избирателей, поэтому кандидаты идут как независимые.

После формирования парламента депутаты будут голосовать за кандидатуру премьер-министра. В случае, если это не удастся, победившей партии дадут возможность сформировать коалиционное правительство.