Зеленский меняет состав Ставки и Службы нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский внес указы об изменении состава Ставки Верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны.

Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего, назначив нового главнокомандующего Вооруженными силами - Александра Сырского, исключив из нее Валерия Залужного.

Также он включил Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны, убрав из него Валерия Залужного и бывшего министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.