Казахстан экстрадировал в Азербайджан Гасанова
Генпрокуратура Казахстана экстрадировала находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
Согласно сообщению, задержанный на территории Казахстана Алъяр Гасанов подозревается в совершении кражи с причинением значительного ущерба. В связи с этим было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Гасанов был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.
10 февраля Гасанова доставили в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.