Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 14:09

Депутаты парламента ЕС известны своим избирательным подходом к критике – сильных предпочитают не трогать, зато на тех, кто послабее, набрасываются, что называется, всем миром. Особенно, если критический запал инициируется высшим руководством или «подогрет» солидной суммой в конвертируемой валюте. И вот на днях евродепутаты всем скопом набросились на Грецию, которую еще недавно защищали с пеной у рта.

Европарламент одобрил резолюцию, в которой выразил обеспокоенность чрезвычайно серьезными угрозами демократии в Греции, нарушениями в области верховенства закона, свободы слова, независимости судебной власти, а также жестокостью полиции и дискриминацией меньшинств. Знакомые обвинения, не правда ли? К примеру, в Азербайджане их наизусть знают даже школьники. Похоже, любители лезть со своими нравственными стандартами в чужой дом испытывают серьезный кризис с креативностью и ничего нового придумать не могут. Вот и Европарламент в Брюсселе 330 голосами против 254 и при 26 воздержавшихся одобрил резолюцию, основанную на докладе Софи ин'т Велд, нидерландского депутата ЕП от либералов, по которой «тревожные события» в Греции угрожают верховенству закона, затрагиваются вопросы свободы прессы и т.д. В резолюции также выражается «серьезная обеспокоенность» физическими и словесными угрозами, слежкой за личной жизнью и оскорбительными судебными исками, с которыми сталкиваются журналисты и высокопоставленные политики Эллады. Но, похоже, политические нравоучения по «евростандартам», надоели уже не только странам глобального Юга, но и самим европейцам. Так, в правительстве Греции резолюцию Европарламента сочли политически мотивированной, отметив неприятную тенденцию, по которой евродепутаты при первой же возможности стараются оклеветать Грецию.

В Афинах отмечают, что известная своей политической мотивированностью группа евродепутатов, которая систематически клевещет на их страну, в седьмой раз (!) внесла в Европарламент «отвратительную резолюцию», ставящую под сомнение верховенство закона и свободу СМИ в Греции. Ни в коей мере не умаляя важность этих критериев общественной жизни, возведенных некоторыми депутатами в статус «священных коров», правительство Греции говорит, законодательные и исполнительные власти централизованной Европы настолько увлеклись этими понятиями, что позабыли о главном – о хлебе насущном. И напомнило, что всю Европу, в том числе, такие сильные экономики, как Францию, Германию, Италию, в последние недели захлестнула мощная волна фермерских протестов. Их участники блокируют ключевые автотрассы, парализуя тракторами, стогами сена и кучами навоза движение на главных автотрассах Европы. Фермеры требуют признания важности их деятельности и осуждают политику своих правительств и структур ЕС в сфере сельского хозяйства, которая делает их неконкурентоспособными. Они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничительных мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

Отметим, что протесты фермеров охватили и Грецию. Однако, в отличие от главы Евросоюза, премьер-министр Кириакос Мицотакис признал их во многом оправданными, поскольку его вызвало чрезмерное законотворческое давление социалистов и «зеленых». А вот партию «Новая демократия», представителем которой является сам Мицотакис, греческий премьер-министр назвал «защитницей фермеров», которой частично удалось ограничить порой чрезмерные требования и предложения социалистов и «зеленых». Между тем, многие политологи уже открыто критикуют Еврокомиссию во главе с фон дер Ляйен, игнорирующую интересы стран ЕС и их граждан. По их словам, большинством государств Евросоюза руководят неоглобалисты, придерживающиеся генеральной линии Еврокомиссии. И народы Европы в некотором смысле захвачены местными элитами, ведущими их к катастрофе.