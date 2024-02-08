Откроется ли российское консульство в Западном Зангезуре?

Власти Армении пытались всячески задержать анонсированное в мае 2023 года открытие консульства России в Сюникской области (Западный Зангезур), пишет «Грапарак» со ссылкой на российский источник.

Согласно сообщению, Ереван использовал различные предлоги, самым распространенным из которых был – «нет подходящего помещения».

Газета утверждает, что, несмотря на то, что процесс затянулся немного больше, чем планировалось, около месяца назад основная часть работ подошла к концу. «Российское консульство в Сюнике откроется весной», – приводит издание слова представителей России.

Другие детали отсрочки открытия консульства российский источник раскрывать не стал.