Ультиматум Египта

Как пишет американское издание Wall Street Journal, Египет пригрозил, что, если волна палестинцев пересечет границу, или если ЦАХАЛ вторгнется в Рафах, действие мирного соглашения между Израилем и Египтом будет приостановлено.

В дополнение к этому, газета сообщила, что из-за обеспокоенности Египта в связи с ситуацией на границе с сектором Газа предприняты различные технологические меры, такие как установление камер и датчиков – все это делается для того, чтобы подготовиться к возможности того, что палестинцы массово попытаются проникнуть в Египет.

Reuters сообщает, что Египет за последние две недели направил около 40 танков и БТР на северо-восток Синая для усиления присутствия на границе с сектором Газа. В агентстве добавили, что с тех пор, как началась война в секторе Газа, Египет построил на границе с сектором бетонную стену, уходящую на глубину шести метров под землю, а над ней — забор из колючей проволоки. Согласно отчету, спутниковые снимки показали, что построенная стена доходит прямо до береговой линии.

По данным Wall Street Journal, египетская делегация прибыла вчера в Тель-Авив для переговоров с израильскими официальными лицами о ситуации в Рафахе. Согласно сообщению, источники в Египте заявили, что Израиль пытается убедить Египет согласиться на сотрудничество в отношении операции, против которой выступает Египет.

Wall Street Journal также сообщает, что Египет предупредил ХАМАС, что, если организация не достигнет соглашения с Израилем в течение двух недель, ЦАХАЛ продолжит наземные маневры в секторе Газа. ХАМАС ответил Египту, что они «готовы защищать Рафах» и не будут реагировать на угрозы Израиля без соглашения, которое отвечало бы их требованиям.