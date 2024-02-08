Зачем Иран вербует британских мусульман?

Иран вербует британских мусульман для шпионажа за евреями и противниками иранского режима. Так иранцы собирают информацию для организации и проведения терактов на британской земле. Об этом пишет британская Daily Mail.

Согласно информации, которую газета получила от «израильских и британских чиновников», члены Корпуса стражей исламской революции вступают в контакт с британскими шиитами, которые посещают религиозные объекты в Иране и Ираке, и просят их по возвращении в Великобританию собирать информацию о видных евреях страны или о местах скопления евреев.