Зачем Иран вербует британских мусульман?
Иран вербует британских мусульман для шпионажа за евреями и противниками иранского режима. Так иранцы собирают информацию для организации и проведения терактов на британской земле. Об этом пишет британская Daily Mail.
Согласно информации, которую газета получила от «израильских и британских чиновников», члены Корпуса стражей исламской революции вступают в контакт с британскими шиитами, которые посещают религиозные объекты в Иране и Ираке, и просят их по возвращении в Великобританию собирать информацию о видных евреях страны или о местах скопления евреев.
Эксперты предупредили, что некоторые иранцы, приезжающие учиться в британские университеты в качестве иностранных студентов по государственным стипендиям, являются шпионами, пишет издание.
По данным МИ5, с начала 2022 года «иранский режим пытался убить или причинить вред как минимум 15 иранским диссидентам, проживающим в Великобритании», отмечает издание.
Эксперт по терроризму профессор Энтони Глис сказал: «Это серьезная угроза, которую необходимо устранить. КСИР стоит за ХАМАС и хуситами, а также управляет здесь шпионскими сетями. Британским иранцам следует быть очень осторожными, когда они возвращаются в Иран».
Министерство внутренних дел Соединенного Королевства уверяет, что «Великобритания всегда будет противостоять угрозам со стороны иностранных государств».