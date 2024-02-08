«Пришло время сказать правду»: генерал Голан не верит в победу Израиля

«Пришло время сказать правду. Невозможно одновременно освободить заложников и уничтожить ХАМАС. Похищенных можно освободить только при условии заключения сделки, и эта сделка будет заключена с ХАМАС. Пришло время сказать правду. Мы не победим «Хезболлу» в этой войне, и угроза северным поселениям не будет устранена», - считает Голан.

По словам экс-замначальника Генштаба Израиля, «американцы запретили нам эту войну, а Израиль в своей слабости, обреченный на это в силу непрерывного процесса саморазрушения, потерял независимость решений. Пришло время сказать правду. Израиль возглавляет мессианская и безответственная группа, коррумпированная и равнодушная к бедственному положению общества».

Голан призывает провести выборы в Израиле «сейчас, не завтра, не через год – сейчас»: «Ждать выборов в 2026 году - безответственно по отношению к самим себе. Тот, кто должен осознать этот диагноз, - это, прежде всего, Бени Ганц, и он должен покинуть это правительство… прямо сейчас... Единственный способ избавиться от этого правительства - это протест, и не просто протест, а матерь всех протестов… Только улица решит, и только энергичное народное движение спасет нас. Успешный протест должен быть продолжен новым политическим движением, новой партией, со старыми и новыми силами, с новыми методами действий, с энтузиазмом, лидерством и инициативой».