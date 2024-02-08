В Шереметьево скончался пассажир рейса Баку - Москва

В аэропорту Шереметьево скончался пассажир, прибывший в Москву из Баку. У него оторвался тромб, сообщил телеграм-канал Mash.

Рейс SU-1875 выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Когда самолет заходил на посадку, одному из пассажиров резко стало плохо. Он начал задыхаться, а потом потерял сознание.

По данным Mash, вызвали скорую. Однако, когда машина подъехала к борту, мужчина уже скончался. Медики заключили, что у пассажира оторвался тромб из-за резкого перепада давления во время посадки.