Всеобщее собрание и награждение в Федерации гимнастики Азербайджана ФОТО
В Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) прошло 14-е всеобщее собрание.
В нем приняли участие члены исполкома Федерации, представители организаций, являющихся членами AGF, тренеры, спортсмены.
Мероприятие вступительным словом открыл депутат Милли Меджлиса, член исполкома AGF Рауф Алиев. Были утверждены члены мандатной комиссии, протокол и повестка всеобщего собрания.
Генеральный секретарь Федерации Нурлана Мамедзаде рассказала о победах азербайджанских гимнастов и гимнасток в 2023 году, о международных соревнованиях, прошедших в Азербайджане, о новых секциях гимнастики в регионах и успехах AGF на международной арене.
Был выслушан финансовый отчет за прошлый год. Член исполкома Федерации, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева в своем выступлении подчеркнула, что 2023-й год был успешным для азербайджанской гимнастики, а впереди спортсменов ждет более тяжелый олимпийский год. Она отметила, что добытые успехи – результат большой поддержки и заботы президента Федерации Мехрибан Алиевой.
Далее памятными медалями были награждены спортсмены, отличившиеся в 2023 году.