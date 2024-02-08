НАТО призывает готовиться к «десятилетиям конфронтации» с Россией

«НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — сказал он.

По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в войне с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».

Чтобы этого избежать, считает генсек, необходимо продолжать поддерживать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО: «Нам нужно быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы».

Опасения по поводу возможного конфликта с Россией после окончания войны в Украине выражали ранее глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, представители военного командования Нидерландов и Бельгии, власти Чехии, Польши и Эстонии, а также Швеции. О том, что Россия после «взятия Украины» может атаковать страны НАТО, предупреждал и президент США Джо Байден.