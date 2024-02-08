«Не нужен мне берег турецкий...»

Как сообщают журналисты, в январе 2023 года власти страны ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство. Это привело к частичному оттоку россиян и других иностранцев из региона.

Россияне начали массово уезжать из турецкой Антальи в другие страны. Об этом пишет местная газета Posta.

Кроме того, уже в октябре правительство увеличило минимальную стоимость недвижимости для получения ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

«Чтобы остановить рост цен на жилье и аренду в Анталье, 10 кварталов закрыли для иностранцев, а вид на жительство тем, у кого в других кварталах закончился вид на жительство, не продлили, поэтому россияне начали эмигрировать в другие страны. За последний год число иностранцев, постоянно проживающих в Анталье, сократилось на 40 тысяч человек», — пишет газета.

Всего к январю 2024 года Турцию покинули более 54 тысячи россиян, обладавших видом на жительство.