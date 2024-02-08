Хроника необъявленных убийств: «тихий убийца» подкрадывается к азербайджанцам

12-летняя Фидан Садыгова умерла в Ахсу, Миная Мамедова с дочерью Айгюн и 50-летняя Махира Алджанова с десятилетним сыном Акпером — в Гейгеле, а 49-летняя Зульфия Намазова — в Ясамальском районе столицы…

Позже в селе Пенсар Астаринского района скончались 80-летняя Тахира Алиева и ее дочь, 58-летняя Назенин Шукюрова. Обеих женщин родственники нашли мертвыми в ванной комнате.

В январе «тихий убийца» унес в Наримановском районе Баку жизни 23-летнего Али Гасанова и его брата, 22-летнего Сархана.

Как и каждый год, нынешняя зима в Азербайджане сопровождается трагическими случаями отравления угарным газом.

И это далеко не полный перечень трагических случаев отравления угарным газом. Количество госпитализаций постоянно растет. Только за последний месяц в отделение неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра поступило около двухсот обращений.

С сожалением приходится констатировать, что многочисленные предупреждения и активная разъяснительная работа среди населения желаемых результатов пока не дают.

8 февраля четверо сотрудников одного из предприятий Сумгаита были доставлены в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление угарным газом». В сообщении предприятия отмечается, что из-за холодной погоды пострадавшие не проветривали помещение.

По фактам отравлений в районных прокуратурах возбуждаются уголовные дела, проводятся оперативные расследования, Генеральная прокуратура страны призвала пользователей и лиц, осуществляющих надзор за использованием газа, во избежание нежелательных последствий соблюдать правила безопасности.

Как свидетельствует статистика, большинство случаев отравления угарным газом происходят в ванных комнатах. Среди причин эксперты называют, прежде всего, технически неправильную установку оборудования для обогрева воды.

Эксперт по безопасности Эльмар Нуралиев рекомендует устанавливать в любом доме, где используется газовое отопление, специальные датчики, предупреждающие о возможных утечках газа. По его словам, такое оборудование на рынке есть, однако спросом оно не пользуется.

Нуралиев также добавил, что, согласно закону, самостоятельная установка газовых обогревателей в ванных комнатах запрещена. Все работы, связанные с этой областью, должны проводиться специалистами в строгом соответствии с проектом дома или здания.

В свою очередь, газораспределительные компании обязаны раз в год проводить проверку.