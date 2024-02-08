Армия США громит хуситов

Армия США нанесла 9 февраля серию ударов по территории Йемена, целью атаки стали надводные беспилотники и крылатые ракеты хуситов из проиранского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«9 февраля между 03:00 и 21:40 по времени Саны силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли удары по двум надводным беспилотникам, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной крылатой ракете наземного базирования, которые готовились к запуску в сторону судов в Красном море», - говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter).

Отмечается, что цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена. Центральное командование решило, что «они представляют непосредственную угрозу».