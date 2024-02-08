Дела Украины неважны...

Запасы снарядов для ПВО у украинской армии постоянно истощаются, и если в ближайшее время не будет пополнений, их хватит до марта, пишет The New York Times со ссылкой на оценку американских чиновников.

Без помощи США, предупреждают собеседники издания, а также западные аналитики, «каскадный коллапс» на фронте возможен уже в этом году. Они отмечают, что пройдет еще как минимум два месяца, прежде чем отсутствие помощи скажется в широких масштабах. Однако без нее, по их словам, трудно представить, как Украина может сохранить позиции на поле боя.

Чиновники и военные аналитики говорят, что при таком раскладе уже к марту Украина с трудом сможет проводить локальные контратаки, а к началу лета может столкнуться с трудностями при отражении российских атак.

России, однако, также будет сложно быстро создать достаточный потенциал для проведения крупного наступления на востоке Украины, отмечают аналитики. Скорее всего, российские войска будут продвигаться вперед «неуклюже и разрозненно», с большими потерями, предполагают они.

В этих условиях новому главнокомандующему Александру Сырскому, отмечает The New York Times, придется столкнуться все с теми же «мрачными расчетами» и решать, когда стоимость защиты территории перевешивает выгоду, полученную от нанесения урона противнику. Как пишет издание, ему не раз приходилось решать это «кровавое уравнение», однако критики нового главкома указывают, что его решения не всегда были верны — особенно в тяжелых боях за Бахмут.

Украинские войска находятся в тяжелом положении, оставаясь без военной помощи со стороны США, которые не могут выделить ее из-за разногласий в Конгрессе. На прошлой неделе очередной проект о выделении Украине пакета военной помощи на сумму около 60 миллиардов долларов смог пройти предварительное одобрение сенаторов, и теперь ему предстоит пройти голосование — сначала в Сенате, затем в Палате представителей.

По мнению военных аналитиков, без этой помощи Украина не будет «внезапно разгромленной» в войне с Россией, но «деградация ее сил будет неумолимой». При этом европейские страны, которые также оказывают Украине помощь, вряд ли смогут восполнить недостаток поставок со стороны США.