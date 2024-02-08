Обращение омбудсмена Сабины Алиевой

Как сообщили в aппарате омбудсмена, в обращении говорится, что, согласно проведенным исследованиям при распространении в СМИ информации и материалов касательно несовершеннолетних, наблюдаются случаи нарушения требований законодательства субъектами СМИ и журналистами.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с обращением в связи с нарушением прав ребенка в азербайджанских СМИ.

Так, в материалах, публикуемых или транслируемых многими субъектами СМИ, о несовершеннолетних, отмечаются случаи раскрытия личной информации о таких лицах, в том числе фотографий или видеозаписей. Кроме того, особое сожаление вызывают материалы, публикуемые некоторыми субъектами СМИ в виде сенсационных новостей с их участием, наносящие вред интересам, жизни и здоровью детей, в целях привлечения большой аудитории.

Было отмечено, что, в соответствии со статьей 5 закона «О правах ребенка», государственные органы, все физические и юридические лица в своей деятельности должны ставить интересы детей выше своих, создавать условия для обеспечения их прав.

Злоупотребление свободой деятельности и журналистским правом в сфере СМИ, то есть распространение запрещенной законом информации или разглашение источника информации в случаях, когда это не допускается законом, влечет установленную законодательством ответственность.

«Содержание подготовленного материала не должно противоречить правам и свободам детей, должно использоваться в соответствии с их законными интересами. Принимая во внимание вышеизложенное, призываю субъектов СМИ и журналистов ставить интересы детей на первое место и проявлять чуткий подход к распространению информации, касающейся детей, при осуществлении своей профессиональной деятельности», - отмечается в обращении омбудсмена Азербайджана.