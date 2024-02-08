Саудовская Аравия требует срочно созвать Совбез ООН

Палестинское движение ХАМАС призвало Лигу арабских государств и Совбез ООН принять срочные меры, чтобы «не допустить геноцида» в городе Рафах, следует из сообщения организации в Telegram.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии потребовало созвать Совет Безопасности ООН в связи с планами Израиля провести военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

«Саудовская Аравия резко осуждает планы Израиля распространить военное наступление на город Рафах, где сконцентрировались более 1,7 млн палестинцев, и требует созыва чрезвычайной встречи СБ ООН во избежание неминуемой гуманитарной катастрофы»,— говорится в заявлении саудовского МИД, которое цитирует Интерфакс.

В сообщении министерства говорится, что Саудовская Аравия предупреждает о «крайне опасных последствиях» удара по Рафаху. МИД назвал город последним прибежищем сотен тысяч гражданских, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за израильской агрессии.

9 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении начать масштабную операцию в городе Рафах. Он поручил армии предоставить план по эвакуации населения и уничтожению батальонов «Хамаса». Госдеп США считает, что операция станет катастрофой, если проводить ее сейчас.