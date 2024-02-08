Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с началом его деятельности в должности премьер-министра Грузии. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В поздравительном послании главы государства говорится: «Мы придаем особое значение азербайджано-грузинским отношениям, черпающим силу в воле наших народов, исторически связанных друг с другом узами дружбы и добрососедства. Нас радует, что межгосударственные отношения и сотрудничество, основанные на взаимном доверии и поддержке, динамично и всесторонне развиваясь, достигли сегодняшнего уровня и представляют новое содержание».

Президент Алиев убежден, что «традиционная азербайджано-грузинская дружба, взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство, построенные на здоровой основе, совместными усилиями и впредь будут продолжать развиваться и укрепляться по восходящей на благо наших стран и во имя процветания региона».

Глава азербайджанского государства пожелал премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Грузии.