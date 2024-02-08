Издание напоминает, что Путин призвал США «сказать нынешнему украинскому руководству, чтобы оно остановилось и село за стол переговоров». Но опрошенные NYT «чиновники Байдена заявляют, что не рассматривают идею оказания давления на президента Украины» по этому поводу.

«США отвергают призыв Путина к переговорам по Украине». Об этом пишет The New York Times, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Несмотря на слова господина Путина, мы не увидели никаких действий, указывающих на то, что он заинтересован в прекращении этой войны. Если бы это было так, он бы отвел свои силы и прекратил свои непрерывные нападения на Украину», - заявили изданию в Совете национальной безопасности США, имея в виду, вероятно, отвод сил на границы 1991 года.

Ранее американские чиновники заявляли, что президент РФ не собирался вести «серьезные переговоры» до окончания президентских выборов в США в ноябре. По их словам, российский президент хочет «подождать и посмотреть», сможет ли Дональд Трамп вернуться в Белый дом, и предложить ему более выгодные условия.

Также издание предполагает, что предложения РФ о переговорах могут быть направлены на российскую аудиторию, которая, судя по опросам, выступает за дипломатическое окончание конфликта.

Еще один фактор нежелания Запада призывать к переговорам – «нежелание украинского общества идти на компромисс с захватчиком», из-за чего «Зеленский обеспокоен внутриполитическими последствиями применения другой (дипломатической - ред.) тактики». «Если не будет сигнала Украины о требовании мирных переговоров, вряд ли будет толчок со стороны Вашингтона», - говорится в статье.

Сэмюэл Чарап, аналитик по России в корпорации RAND, призвал говорить с РФ «в частном порядке», чтобы определить реальные требования Путина - действительно он хочет прекратить войну по линии фронта или нет.

«Никто не знает наверняка - и никто не может знать наверняка, если не попробует», - сказал Чарап.

По его словам, примечательно, что Путин не сказал Такеру Карлсону, что у него есть предварительные условия для переговоров, такие как отставка правительства Зеленского.