Султан Омана поздравляет Алиева с победой
Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах. Информацию об этом распространило Оманское информационное агентство (ONA).
Согласно информации, султан Омана передал президенту Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания, пожелал ему крепкого здоровья.
Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал Ильхаму Алиеву успехов на пути, ведущем дружественный азербайджанский народ к прогрессу и благополучию, выразил надежду, что дружеские отношения между двумя странами и впредь будут развиваться и укрепляться.