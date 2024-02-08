Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:35

Как сообщалось ранее, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев вместе с председателем совета директоров турецкой компании Baykar приняли участие в церемонии приема на вооружение боевого беспилотника Bayraktar Akinci на военной базе сил ВВС в Сальянском районе.

Уже было известно, что Азербайджан заказал у Турции БПЛА Bayraktar Akinci, а несколько месяцев назад азербайджанские операторы прошли специальный курс обучения и получили сертификаты на право эксплуатации данных беспилотных боевых систем. Азербайджан является первой зарубежной страной-партнером, заказавшей Bayraktar Akinci из Турции. Эти беспилотные боевые самолеты существенно отличаются от боевых дронов Bayratar TB2 по своим техническим возможностям и объему несущей полезной нагрузки. Данный БПЛА разработки компании «Байкар» совершил свой первый полет в 2019 году. В 2021 году «Акынджи» осуществил первые боевые выстрелы.

Максимальная высота полета этого беспилотного боевого самолета составляет около 14 тысяч метров. Он может нести полезную нагрузку массой 1350 килограммов. Максимальная скорость Akıncı приближается к 360 километрам в час: он может летать непрерывно в течение 24 часов и может нести как высокоточные ракеты «воздух-земля» (МАМ-С, МАМ-L и МАМ-Т), так и лазерные «умные» бомбы с боеголовкой (МК-81, МК-82, МК-83), в том числе крылатую ракету SOM с дальностью полета 250 километров производства национальной военной промышленности Турции и ракету «воздух-воздух» Gökdogan. Таким образом, Bayraktar Akıncı не только поражает наземные цели высокоточными боеприпасами, но и отслеживает воздушные цели с помощью своего радара и имеет возможность нанести по ним ракетный удар.

Следует отметить, что ВВС Азербайджана располагают большим арсеналом боевых беспилотников Bayraktar TB2. Для сравнения: такой беспилотник может нести всего 4 боекомплекта, тогда как Akıncı имеет по три подвески для боеприпасов под каждым крылом. А крылатые ракеты SOM планируется размещать под фюзеляжем. На церемонии президенту Азербайджана были продемонстрированы различные боеприпасы, производимые национальными военно-промышленными компаниями Турции и предназначенные для вышеупомянутых БПЛА. Турецкий портал Savunma SanayiST на основе фотографий, сделанных с церемонии, обращает внимание на одну важную деталь. Сайт пишет, что среди выставленных боеприпасов были крылатые ракеты SОМ. Фактически переговоры о покупке Азербайджаном крылатых ракет SOM у Турции ведутся с 2018 года. Турция уже отправила в Азербайджан прототип этой ракеты, и она была представлена на параде Победы, состоявшемся в декабре 2020 года.

Сайт пишет, что Азербайджан не смог импортировать эти ракеты, поскольку в крылатых ракетах SOM использовались французские двигатели. (По всей видимости, Франция заблокировала экспорт ракет SOM, оснащенных своими двигателями, - ред.) Однако Турция планирует в этом году оснастить крылатые ракеты SOM ракетными двигателями отечественного производства. Так, недавно на предприятии Roketsan начато серийное производство турбореактивного ракетного двигателя KTJ-3200 разработки турецкой компании Kale Arge. Сообщается, что в ближайшее время пройдут испытания двигателей KTJ-3200 на ракетах SOM и ATMACA. Если испытательные полеты пройдут успешно, начнутся поставки в Азербайджан ракет SOM, оснащенных этими двигателями.