Новак объявила, что уходит в отставку на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

«Я допустила ошибку», - заявила Новак в выступлении по национальному телевидению, отметив, что это последний день, когда она обращается к гражданам Венгрии в качестве президента.

Отставки Новак потребовали все оппозиционные партии Венгрии.