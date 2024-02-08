Президент Венгрии неожиданно подала в отставку новость дополнена
Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку, сообщает Reuters.
Новак объявила, что уходит в отставку на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.
«Я допустила ошибку», - заявила Новак в выступлении по национальному телевидению, отметив, что это последний день, когда она обращается к гражданам Венгрии в качестве президента.
Отставки Новак потребовали все оппозиционные партии Венгрии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!