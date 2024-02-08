Парламент Турции поддержал Азербайджан

Председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш выступил с заявлением в связи с принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюцией об отклонении ратификации полномочий азербайджанской делегации.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, в заявлении выражается сожаление по поводу неподтверждения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Отмечается, что Азербайджан, являясь членом Совета Европы с 2001 года, своей работой и сотрудничеством за прошедший период внес значительный вклад в реализацию основных принципов этой организации, сыграл ведущую роль в исполнении важнейших миссий, таких как сохранение культурного разнообразия и содействие межкультурному диалогу. Принятое решение означает исключение страны-члена Совета Европы из деятельности ПАСЕ.

В документе далее говорится, что многосторонняя дипломатия не должна терять свою силу и позиции в период нарастания геополитической напряженности, политических противостояний и конфликтов. ПАСЕ должна быть структурой для диалога и сотрудничества, а не конфликтов.

Парламент Турции призывает ПАСЕ быть объединяющей, а не разделяющей платформой, подтвердить полномочия делегации, представляющей Милли Меджлис Азербайджана.

В заявлении выражается уверенность в том, что решение о непризнании полномочий азербайджанской делегации будет рассмотрено в кратчайшие сроки.