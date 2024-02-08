Глава МИД Ирана в Бейруте пригрозил Израилю

Помимо Насраллы Абдоллахиан встретился с высокопоставленным представителем ХАМАС Усамой Хамданом и генеральным секретарем «Исламского джихада» Зиядом ан-Нахала. Во время встречи с Микати глава МИД Ирана заявил, что его страна «не заинтересована в расширении масштабов войны на Ближнем Востоке».

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан прибыл с официальным визитом в Бейрут, где встретился с генеральным секретарем «Хезболлы» Хасаном Насраллой и премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

Выступая на пресс-конференции в посольстве ИРИ в Бейруте, Абдоллахиан заявил, что Ливан находится на переднем крае сопротивления «агрессивным планам» Израиля в регионе.

По его словам, которые передает ТАСС, вооруженные формирования «Хезболлы» в координации с ливанской армией и правительством «способны защитить Ливан». «Мы знаем потенциал «Хезболлы», и Израиль не сможет вести войну на два фронта - в секторе Газа и на юге Ливана, - считает он. - Поэтому, если Нетаньяху решится на какую-либо новую авантюру, это станет для него концом политической карьеры».

Глава иранского МИД утверждает, что «победителями в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке станут отряды сопротивления и палестинский народ, а поджигателей войны ждет поражение». Он назвал США главным виновником обострения обстановки в регионе: «Мы с самого начала предупреждали Вашингтон, что если вторжение в Газу не будет прекращено, война распространится по всему региону».

«Сейчас стало очевидным, что американо-сионистская политика потерпела провал, - уверяет Абдоллахиан. - Прочный мир и безопасность не могут быть установлены иначе как путем политического урегулирования».