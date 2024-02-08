Германия решила готовиться к войне

Вооруженные силы Германии должны быть готовы к войне через пять лет. Такое мнение генеральный инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер высказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам Бройера, риски вооруженного конфликта растут, и Евросоюз впервые с момента окончания холодной войны столкнулся с реальной угрозой военного вторжения. Генерал-лейтенант также подчеркивает, что готовность к войне означает как необходимость изменения мышления людей, так и необходимость повышения боеспособности армии.

Бройер полагает, что действия и решения российского лидера Владимира Путина свидетельствуют о его готовности расширить военные действия, которые впоследствии могут затронуть не только Украину.