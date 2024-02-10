Теперь эковандалы атаковали картину знаменитого Моне

Облив картину супом, молодые женщины скандировали перед полупустым залом: «Эта весна будет для нас последней, если мы не примем меры. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?».

Мэр Лиона видный член Партии зеленых Грегори Дусе заявил, что сожалеет о действиях протестующих, при этом он заявил, что «беспокойство перед лицом чрезвычайной климатической ситуации вполне законно».

Музей собирается обратиться в суд. Картину Моне отправят на экспертизу, чтобы определить, какой ущерб нанесли ей вандалы. Она была закрыта обычным стеклом, но эта защита не так надежна, как у «Джоконды» в Лувре, 28 января также атакованной экстремистами из Riposte Alimentaire.