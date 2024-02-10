Теперь эковандалы атаковали картину знаменитого Моне
В Музее изящных искусств города Лион представители из экологического движения Riposte Alimentaire («Пищевое контрнаступление») напали на картину знаменитого французского художника Клода Моне (1840–1926) «Весна», передает «Коммерсант».
Облив картину супом, молодые женщины скандировали перед полупустым залом: «Эта весна будет для нас последней, если мы не примем меры. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?».
Мэр Лиона видный член Партии зеленых Грегори Дусе заявил, что сожалеет о действиях протестующих, при этом он заявил, что «беспокойство перед лицом чрезвычайной климатической ситуации вполне законно».
Музей собирается обратиться в суд. Картину Моне отправят на экспертизу, чтобы определить, какой ущерб нанесли ей вандалы. Она была закрыта обычным стеклом, но эта защита не так надежна, как у «Джоконды» в Лувре, 28 января также атакованной экстремистами из Riposte Alimentaire.