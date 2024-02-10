Основной целью проведения соревнований является продвижение зимних видов спорта в стране, повышение интереса к лыжным видам спорта, а также расширение опыта «Шахдага» в деле проведения международных соревнований.

Около 60 спортсменов-любителей в 6 различных возрастных категориях боролись за первенство в лыжном виде слалом гигант.

По окончании соревнований центр туризма «Шахдаг» и Федерация зимних видов спорта наградили победителей медалями и дипломами, в том числе вручили различные поощрительные призы.

Награды победителям вручили президент федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев, председатель туристического центра «Шахдаг» Рустам Наджафов и генеральный секретарь Федерации Гюнель Бадалова.

Отметим, что Кубок Гейдара Алиева будет продолжен 17 февраля по сноуборду среди взрослых и детей и 24 февраля по лыжным гонкам среди детей.