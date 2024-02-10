В «Шахдаге» прошел Кубок Гейдара Алиева фото
10 февраля стали известны победители организованного Федерацией зимних видов спорта и туристическим центром «Шахдаг» Кубка Гейдара Алиева среди лыжников-любителей.
Основной целью проведения соревнований является продвижение зимних видов спорта в стране, повышение интереса к лыжным видам спорта, а также расширение опыта «Шахдага» в деле проведения международных соревнований.
Около 60 спортсменов-любителей в 6 различных возрастных категориях боролись за первенство в лыжном виде слалом гигант.
Результаты соревнований
18-25 лет среди мужчин:
I место - Рамиз Агаев (Азербайджан)
II место - Джамиль Гараев (Азербайджан)
III место - Ариф Ашурбеков (Азербайджан)
26-45 лет среди женщин:
I место - Анна Велиева (Азербайджан)
II место - Гюнай Абдуллаева (Азербайджан)
26-45 лет среди мужчин:
I место - Рашад Мадатов (Азербайджан)
II место - Амиль Абдуллаев (Азербайджан)
III место - Эмин Расулов (Азербайджан)
46+ лет среди женщин:
I место - Мона Кремс (Германия)
46+ лет среди мужчин:
I место - Николай Подберезников (Российская Федерация)
II место - Сергей Завидов (Российская Федерация)
III место - Владимир Северен (Российская Федерация)
По окончании соревнований центр туризма «Шахдаг» и Федерация зимних видов спорта наградили победителей медалями и дипломами, в том числе вручили различные поощрительные призы.
Награды победителям вручили президент федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев, председатель туристического центра «Шахдаг» Рустам Наджафов и генеральный секретарь Федерации Гюнель Бадалова.
Отметим, что Кубок Гейдара Алиева будет продолжен 17 февраля по сноуборду среди взрослых и детей и 24 февраля по лыжным гонкам среди детей.