В «Шахдаге» прошел Кубок Гейдара Алиева фото

Отдел спорта

10 февраля стали известны победители организованного Федерацией зимних видов спорта и туристическим центром «Шахдаг» Кубка Гейдара Алиева среди лыжников-любителей.

Основной целью проведения соревнований является продвижение зимних видов спорта в стране, повышение интереса к лыжным видам спорта, а также расширение опыта «Шахдага» в деле проведения международных соревнований.

Около 60 спортсменов-любителей в 6 различных возрастных категориях боролись за первенство в лыжном виде слалом гигант.

Результаты соревнований

18-25 лет среди мужчин:

I место - Рамиз Агаев (Азербайджан)

II место - Джамиль Гараев (Азербайджан)

III место - Ариф Ашурбеков (Азербайджан)

26-45 лет среди женщин:

I место - Анна Велиева (Азербайджан)

II место - Гюнай Абдуллаева (Азербайджан)

26-45 лет среди мужчин:

I место - Рашад Мадатов (Азербайджан)

II место - Амиль Абдуллаев (Азербайджан)

III место - Эмин Расулов (Азербайджан)

46+ лет среди женщин:

I место - Мона Кремс (Германия)

46+ лет среди мужчин:

I место - Николай Подберезников (Российская Федерация)

II место - Сергей Завидов (Российская Федерация)

III место - Владимир Северен (Российская Федерация)

По окончании соревнований центр туризма «Шахдаг» и Федерация зимних видов спорта наградили победителей медалями и дипломами, в том числе вручили различные поощрительные призы.

Награды победителям вручили президент федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев, председатель туристического центра «Шахдаг» Рустам Наджафов и генеральный секретарь Федерации Гюнель Бадалова.

Отметим, что Кубок Гейдара Алиева будет продолжен 17 февраля по сноуборду среди взрослых и детей и 24 февраля по лыжным гонкам среди детей.