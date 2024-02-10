Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 10 февраля 2024, 23:52

В четверг в Пакистане прошли выборы в нижнюю палату парламента – Национальное собрание. Еще до объявления результатов о победе объявили сразу два политических лидера-конкурента, бывшие премьеры – находящийся в заключении Имран Хан и избежавший заключения Наваз Шариф. Это точно не сулит поствыборного спокойствия и мира в стране, которая переживает очень нелегкие времена. По итогам выборов распределялись 266 мест в Национальном собрании, еще 70 затем будут отданы квотам женщин и немусульман пропорционально прошедшим в парламент партиям. И согласно объявленным результатам, 98 мест получила партия Имрана Хана – «Движение за справедливость». 71 место – Пакистанская мусульманская лига Наваза Шарифа, 51 место – Пакистанская народная партия, во главе которой представитель другой известной политической династии - Билавал Бхутто Зардари, сын Беназир Бхутто, главы правительства, погибшей в результате покушения в 2007 году.

Прав ли Имран Хан, когда заявляет о победе? Конечно, прав. Его политическая сила сумела опередить другие, несмотря на то что лидер в тюрьме, а партии запретили фигурировать в бюллетенях. Поэтому представители «Движения за справедливость» выдвигались как независимые кандидаты. Важный момент: около 40% избирателей в Пакистане не умеют читать, поэтому опознают «свои» партии по символам в бюллетене – изображению какой-нибудь птицы, животного или другому знаку. Представители партии Хана были лишены возможности быть опознаными таким образом и тем не менее им удалось опередить своих основных конкурентов. Сторонники Имрана Хана регулярно проводили акции в его поддержку, и во время демонстрации, которая прошла за десять дней до выборов, были стычки с полицией, ведущих партийных активистов арестовали, в партийных офисах прошли обыски, и партия была практически выбита из предвыборной кампании, но вопреки этому был получен хороший результат. Еще перед выборами аналитики предрекали, что основная конкуренция развернется между партиями Шарифа и Зардари, не веря в возможности преследуемых людей Хана, но вышло иначе.