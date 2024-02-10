Посол Копыркин: Южный Кавказ важен для России

Южный Кавказ является «жизненно важным» для России регионом, в интересах Москвы, чтобы это был «регион мира и стабильности», заявил в интервью Sputnik посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

По словам посла, «недружественные» России внешние силы активно пытаются влиять на армяно-российские отношения: «Как я понимаю, они рассматривают драматичные события на Южном Кавказе как повод и возможность поработать против России. К сожалению, это так, и это оказывает свое влияние, это фактор, который приходится учитывать и который вызывает тревогу».

Посол Копыркин заявил, что «позиция Российской Федерации совершенно однозначна: Южный Кавказ для нас жизненно важный регион, Россия играла, играет и будет играть важную роль на Южном Кавказе, потому что в наших интересах, чтобы это был регион мира, стабильности и развития. Любые попытки привнести сюда смуту, использовать регион в чьих-то конъюнктурных геополитических целях будут встречать наше жесткое противодействие».