Битва за Донбасс: «Ситуация критическая для украинской армии»

Российские военные вошли в село Новомихайловка в Донецкой области и смогли занять его часть, сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, российские войска наступают с востока, юга и северо-востока.

«Ситуация в Новомихайловке становится критической для украинской армии. Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре небольшого села. Сейчас они контролируют 10-15% его территории», — цитирует УНИАН Рёпке.

Село Новомихайловка находится к югу от города Марьинка, который российские войска полностью разрушили в ходе многомесячного захвата.