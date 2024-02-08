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Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении туннеля военной разведки движения ХАМАС под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

«В течение последних двух недель силы ЦАХАЛ и Службы общей безопасности проводили целенаправленные рейды на террористические объекты в северной и центральной частях сектора Газа. Военные действовали в районах Шати и Тель-эль-Хава на севере сектора Газа и в ходе операции уничтожили около 120 террористов ХАМАС и 20 террористических объектов. Руководствуясь разведданными, силовики прибыли к шахте туннеля возле школы БАПОР. Шахта вела в подземный террористический туннель, который использовался военной разведкой ХАМАС и проходил под зданием, которое является штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа», - говорится в сообщении. «Длина туннеля составляла 700 метров, он пролегал на глубине 18 метров и был оборудован несколькими взрывозащитными дверями. Силовики обнаружили внутри туннеля электрическую инфраструктуру, соединенную со штаб-квартирой БАПОР, под которой находился подземный туннель, что указывает на то, что объекты БАПОР снабжали туннель электроэнергией», - продолжили в пресс-службе.

Руководитель БАПОР Филипп Лаццарини в соцсети X отреагировал на эту информацию. По его словам, в агентстве ничего не знали об огромном подземном комплексе прямо под их штаб-квартирой. «БАПОР не знал, что находится под его штаб-квартирой в Газе. БАПОР является организацией, занимающейся человеческим развитием и гуманитарной организацией, которая не имеет опыта в военной сфере и сфере безопасности, а также [не имеет] способности проводить военные инспекции того, что находится или может быть под его помещениями», – заявил он.