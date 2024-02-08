Экс-советник Обамы: Мишель не пойдет в президенты

Отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах главы государства и замена его кандидатуры на бывшую первую леди Мишель Обаму маловероятны, «она не из тех, кто любит политику». С таким мнением в эфире телеканала CNN выступил бывший советник Барака Обамы и стратег Демократической партии Дэвид Аксельрод.

«Мишель Обама любит США, и она прекрасный человек. Но она никогда не любила политическую жизнь, она не особо участвовала в кампании мужа, когда он избирался на пост президента США», — заявил Аксельрод.

По его словам, Мишель Обама не любит политику и не стремится туда после отъезда из Белого дома вместе с супругом. «И я буду потрясен, если она согласится на это. Она чувствует, что уже отдала этому 10 лет своей жизни. У такого развития событий столько же шансов, сколько у меня танцевать в Большом театре в следующем году», — добавил политолог.