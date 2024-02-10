Трамп пугает терактами и готовится к депортации мигрантов

США в не столь отдаленном будущем ожидают теракты, это связано с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Об этом заявил в субботу бывший американский лидер Дональд Трамп.

«В нашу страну проникают люди, которым не следует быть тут. В нашу страну проникают люди, которые могут создать огромные проблемы. Со стопроцентной вероятностью в не таком далеком будущем произойдут террористические атаки», - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, где 24 февраля пройдут праймериз республиканцев.

Трамп заверил, что в случае победы на выборах в ноябре покончит с введенной президентом США Джо Байденом «политикой открытых границ» и начнет крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов за всю американскую историю.