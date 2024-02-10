Галузин еще раз призвал стороны продолжить прямые переговоры с участием Москвы. Он заявил, что Россия «готова предоставить платформу для переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией» .

В интервью телеканалу «Россия 24» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин еще раз заявил, что для делимитации границ между Арменией и Азербайджаном «самая точная карта находится в руках Москвы».

Российская сторона ранее заявляла, что Москва располагает «самыми точными» картами для определения границ. Речь идет о военных картах, составленных Генштабом Вооруженных Сил СССР в 1975 году.

Более года назад Путин заявил, что готов предоставить сторонам данные карты, которые, по его словам, являются «наиболее точными».

Михаил Галузин не уточнил, имеет ли он в виду именно эти карты, когда говорит об «эксклюзивных материалах».

В офисе армянского вице-премьера Мгера Григоряна, который в последний раз встречался и вел переговоры с азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым 31 января в направлении Газаха, не прокомментировали упомянутые карты российской стороны.

Депутат Вагаршак Акопян от правящей партии «Гражданский договор» сообщил армянской службе «Радио Свобода», что не располагает никакой информацией по этому поводу.

Однако он подчеркнул, что карты важны для делимитации и демаркации границ. Депутат не пожелал давать дальнейших комментариев, заявив, что переговоры продолжаются и предоставляемая сторонами информация о ходе процесса не всегда совпадает.

Напомним, что официальная позиция Азербайджана по вопросу карт ясна и публично высказана президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства сообщил, что армянская сторона предлагает использовать карты 1975 года, но это предложение не имеет логического обоснования. Азербайджан же выступает за определение границ на основе карт более ранних периодов или вообще за отказ от карт и работу непосредственно с учетом местной ситуации.