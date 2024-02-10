Неспокойное десятилетие: пессимистичные итоги опроса

По мнению респондентов, в ближайшее десятилетие к власти в России, скорее всего, придет новый лидер – при неизвестных обстоятельствах и в условиях потенциальных потрясений. Ожидается, что в марте Владимир Путин легко победит на президентских выборах, однако 71% опрошенных считает, что к 2034 году президентом России Путин не будет.

Центр Скоукрофта, исследовательский центр «Атлантического совета», опубликовал результаты ежегодного опроса 300 экспертов. Стремясь лучше понять, как может измениться мир через десятилетие, авторы исследования Global Foresight задавали вопросы по таким темам, как глобализация, многополярность мира, конфликты, искусственный интеллект, изменение климата. Результаты опроса приводит «Голос Америки».

Многие участники опроса ожидают, что Россию ждут большие потрясения: распад в результате революции, гражданской войны или политической дезинтеграции. Даже среди тех, кто считает, что Путин по-прежнему будет править Россией в 2034 году, почти четверть опрошенных ожидают распада страны.

6% опрошенных экспертов считают, что Путину удастся подчинить себе Украину. Однако, как свидетельствуют результаты опроса, Киев своих военных целей – таких, как возвращение захваченных территорий – также не достигнет. Многие эксперты полагают, что Украина в течение этого периода станет частью Евросоюза и НАТО.

29% по меньшей мере частично согласны с тем, что Россия и НАТО в течение этого периода могут вступить в прямой военный конфликт.

84% опрошенных экспертов считают, что к 2034 году ядерное оружие появится хотя бы у одного из ныне безъядерных государств. Наиболее высоки шансы у Ирана (мнение 73%), Саудовской Аравии (40%), Южной Кореи (25%) и Японии (19%).

21% экспертов заявили, что в грядущее десятилетие ООН будет неспособна эффективно выполнять свою миссию. Особенно критически опрошенные оценивают работу Совета Безопасности. 42% опрошенных предполагают, что следующим постоянным членом Совбеза ООН может стать Индия. Из международных организаций наибольшее доверие участники опроса высказали Международному валютному фонду (мнение 6%) и Всемирному банку (мнение 4%).

73% предполагают, что к 2034 году мир станет многополярным, с несколькими центрами силы, но США сохранят свое лидерство по нескольким ключевым параметрам.

44% опрошенных считают, что в течение этого периода мир разделится на блоки, поддерживающие соответственно Китай и США, что приведет к формированию биполярного мира; не согласны с этим 39% опрошенных. Аналогичным образом, 33% опрошенных согласны с тем, что Китай и Россия станут официальными союзниками к 2034 году.

По мнению опрошенных экспертов, самой большой угрозой глобальному процветанию станет изменение климата. В этой области респонденты ожидают наибольшего расширения глобального сотрудничества в ближайшие десять лет (49%), однако немногие из них выразили уверенность, что это сотрудничество будет достаточно эффективным.

51% считает, что искусственный интеллект окажет положительное влияние на развитие человечества в следующем десятилетии.

В целом, результаты опроса свидетельствуют, что эксперты настроены пессимистично: около 60% опрошенных считают, что мир будет жить хуже к 2034 году.