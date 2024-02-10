В США глава крупного банка погиб вместе с семьей

Главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве, а также его жена и сын погибли при крушении вертолета на границе штатов Калифорния и Невада. Об этом сообщила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, ранее занимавшая пост министра финансов Нигерии.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что в Калифорнии у города Ниптон, недалеко от границы с Невадой разбился вертолет Eurocopter EC 130. На борту находились шесть человек, ни один из них не выжил.

"Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына, а также Бимбо Огунбанджо в результате крушения вертолета. Приношу глубочайшие соболезнования семье Вигве, семье Огунбанджо, сотрудникам и руководству Access Bank Group, а также партнеру моего младшего брата Герберта Айгбоже Айг-Имухуэде", - написала генеральный директор ВТО в Х (ранее Twitter).