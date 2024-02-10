Венграм предложили самим избирать президента

Венгерская оппозиционная партия «Демократическая коалиция» (ДК) предложила проводить выборы президента страны не в парламенте, а путем прямого голосования. Инициатива, выдвинутая в связи с уходом в отставку главы государства Каталин Новак, наверняка будет отвергнута правительством и большинством депутатов.

«Демократическая коалиция» выступает с предложением о том, чтобы решение о новом президенте республики принял напрямую народ», - сообщила депутат от ДК Клара Добрев на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что партия разработает соответствующий законопроект и призывает провести прямые президентские выборы в начале марта одновременно с выборами в Европарламент.

Добрев является женой лидера ДК, бывшего премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня. На парламентских выборах в 2022 году она была единым кандидатом на пост премьер-министра от коалиции оппозиционных партий.