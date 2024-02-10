Король Великобритании обратился к нации

Король Великобритании Карл III, у которого на этой неделе был диагностирован рак, поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье. Об этом говорится на сайте Букингемского дворца.

«Я хотел бы выразить свою самую сердечную благодарность за многочисленные послания поддержки и добрые пожелания, которые я получил за последние дни», - заявил монарх.

Он подчеркнул, что все, кто столкнулся с раком, знают, что добрые слова приносят утешение и ободрение. Чарльз добавил, что его вдохновляет то, что рассказ о его диагнозе помог улучшить общественное понимание и пролить свет на работу организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире.