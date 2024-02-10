Трамп пригрозил странам НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что он призвал бы Россию «делать все, что, черт возьми, они захотят», если бы она напала на страну НАТО, которая вкладывает недостаточно средств в оборону, передает NBC News.

Во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине Трамп рассказал об обмене мнениями с президентом «большой страны», который спросил, будут ли они защищены, если Россия нападет. Трамп сказал, что он ответил лидеру этой страны, что правительство США не будет защищать блок, если они не будут выплачивать свою справедливую долю расходов на оборону.

«Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы посоветовал им делать все, что, черт возьми, они хотят. Вы должны платить. Вы должны оплачивать свои счета», - сказал Трамп.

Североатлантический союз был образован в 1949 году для обеспечения коллективного противодействия Советскому Союзу. Отличительной чертой соглашения является то, что нападение на одного союзника по НАТО является нападением на всех.

Трамп долгое время выражал недовольство по поводу НАТО и спорил с главами государств-членов, угрожая вывести Соединенные Штаты из блока из-за требований, чтобы страны-члены достигли цели по расходованию 2% своего валового внутреннего продукта на оборону.

Отчет, опубликованный в прошлом году, показал, что только 11 из 30 стран-участниц на тот момент тратили на оборону 2% своего ВВП или более. Финляндия получила статус члена НАТО в прошлом году, подав заявление из-за опасений в связи с войной в Украине.