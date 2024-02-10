Путин поедет к Ким Чен Ыну

«Как известно, в ходе саммита на космодроме «Восточный» в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи», - сказал Желоховцев.

Согласование поездки, по словам представителя МИД, будет проходить по дипломатическим каналам. В ходе диалога будет определена и конкретная дата визита.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о графике визитов Путина, в частности, в Турцию и КНДР. По его информации, визит в Турцию может состояться до президентских выборов в России в марте этого года, в отличие от поездки в Северную Корею.