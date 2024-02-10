Орбан транслирует российскую пропаганду

Евросоюз «недостаточно силен», чтобы Россия воспринимала его «всерьез», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

«Россия никогда не примет членство Украины в ЕС и НАТО, шанс на интеграцию Киева был упущен на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. Заключение прямого соглашения об архитектуре безопасности в Европе между Россией и США без участия Евросоюза является главной опасностью для ЕС», - сказал венгерский премьер.

Он добавил, что «лучшим вариантом» для Украины станет создание на ее территории «буферной зоны» между Западом и Россией.

«Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом - разумеется, с гарантиями безопасности», - сказал Орбан.

По его мнению, в противном случае «Украина потеряет свою страну».