Конгресс дал добро: Турция получит F-16

Конгресс США одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16. Об этом сообщило американское посольство в Анкаре на своей странице в соцсети X.

«Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками», - приводит посольство заявление главы дипмиссии Джеффри Флейка.

Как отмечает телеканал TRT, начавшийся 26 января двухнедельный процесс рассмотрения турецкой заявки был завершен без каких-либо препятствий для дальнейшей реализации сделки. В течение этого времени конгрессмены могли подавать возражения. Только сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) сделал это, передав свое возражение в комитет по международным делам. Но, как отмечает телеканал, его обращение не получило дальнейшего хода до окончания срока рассмотрения турецкой заявки. Таким образом, с точки зрения законодательства США препятствий для завершения продажи Турции истребителей не осталось.