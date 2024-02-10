Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ирана Ибрагиму Раиси по случаю национального праздника Исламской Республики - Дня победы Исламской революции, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня победы Исламской революции.

Исторически объединяющие наши народы дружественные отношения и общие духовные ценности являются хорошей основой для развития азербайджано-иранских межгосударственных связей и сотрудничества. Взаимодействие наших стран в торгово-экономической, транспортной и других сферах сегодня вызывает удовлетворение», - говорится в поздравлении главы азербайджанского государства.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что «отношения между Азербайджаном и Ираном будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов».