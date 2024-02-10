Майя Санду: Это Россия нарушает нейтралитет Молдовы

«Для нас по-прежнему основной целью остается поддержание мира и стабильности в стране. Мы пытаемся решать вопросы поэтапно, без особой шумихи», – сказала Санду.

Президент Молдовы Майя Санду не исключает, что в течение следующих нескольких лет появится «геополитическая возможность» для разрешения конфликта в Приднестровском регионе страны. Об этом информирует Радио Свобода.

Она также верит, что и в Приднестровском регионе люди хотят мира, как и здесь: «Мы уже видели, как в начале войны молодые люди с левого берега перебирались на правый, опасаясь, что их отправят воевать против Украины… Мы будем демонстрировать (положительные) эффекты евроинтеграции, и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции».

По словам Санду, «основной проблемой остается присутствие российских войск». «Мы видим, как «кремлевские слуги» здесь с утра до вечера выражают обеспокоенность нейтралитетом Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает только РФ. Никакая другая страна не нарушает нейтралитет», – сказала Санду.

В феврале Майя Санду заявила о российском плане дестабилизации страны. По ее словам, Москва хочет привести к власти в Кишиневе своих ставленников. О намерениях российской стороны молдавским структурам сообщили коллеги из украинских спецслужб, сказала президент. По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины. Российский МИД в ответ заявлял, что утверждение Санду необоснованно. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряженности и попытках втянуть Кишинев «в жесткую конфронтацию с Россией».

Приднестровье – сепаратистский регион Молдовы, не подконтрольный Кишиневу с 1992 года. Россия держит здесь около 1700 военных.