Король и кронпринц Саудовской Аравии поздравляют Ильхама Алиева с победой

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на досрочных президентских выборах. Об этом сообщило информационное агентство Саудовской Аравии SPA.

Согласно информации, выразив искренние поздравления, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов, а азербайджанскому народу – постоянного развития и благополучия.

Наследный принц Саудовской Аравии премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд также поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах.

В сообщении отмечается, что Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд передал главе государства искренние поздравления, пожелал ему успехов, а азербайджанскому народу – устойчивого развития и благосостояния.