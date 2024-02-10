Новые назначения в украинской армии
Новым командующим Сухопутными войсками Украины стал Александр Павлюк, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
Кроме того, Юрий Содоль назначен командующим Объединенных сил ВСУ, а Сергей Наев уволен с этой должности.
Игорь Скибюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, заменив Максима Миргородского.
Игорь Плахута стал новым командующим Сил территориальной обороны ВСУ.
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