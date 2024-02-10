Новые назначения в украинской армии

Новым командующим Сухопутными войсками Украины стал Александр Павлюк, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Кроме того, Юрий Содоль назначен командующим Объединенных сил ВСУ, а Сергей Наев уволен с этой должности.

Игорь Скибюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, заменив Максима Миргородского.

Игорь Плахута стал новым командующим Сил территориальной обороны ВСУ.