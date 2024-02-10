Маск призывает Украину сдаться

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение одного из пользователей соцсети Х, который написал, что помощь Украине «не изменит ничего».

«$60 млрд, которые мы собираемся дать Украине, ничего не изменят в этой тупиковой ситуации. Это просто продлит войну и приведет к гибели еще 100 000 украинцев.

США и Европа проиграли эту войну. Настало время Байдену, Макрону и Шольцу признать, что они проиграли. Россия сохранит Крым и часть Восточной Украины. Ничто не изменит этого», - написал пользователь.

«Верно. Вопрос только в том, сколько детей умрет, прежде чем они признают это», - прокомментировал Маск публикацию.