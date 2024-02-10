В Азербайджане завтра будет тепло

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами будет туман, северо-западный ветер утром сменится южным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 11-16° тепла.

В регионах Азербайджана завтра осадков не ожидается, ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью от - 2° до +3°, днем - 8-13° тепла.